İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.Sarı-kırmızılıların son olarak Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes transferinde harekete geçtiği iddia edildi. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu ileri sürüldü.Bonservisi Benfica'da olan yıldız futbolcunun forma şansı bulumadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi.Gedson Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.