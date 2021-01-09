Fatih Terim'den defans hattına müdahale geldi

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Ligin 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 18. haftada başkent temsilcisini konuk etti.



Galatasaray Teknik Direktörü Terim, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Mbaye Diagne 11'ini çıkardı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Emin Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel yer aldı.



Son yapılan Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Luyindama, Linnes ve Saracchi ise yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezaları biten kaptan Arda Turan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao forma giydi.



- Defansta 3 değişiklik birden



Fatih Terim, son karşılaşmada 4 gol yiyen defansta 4 ismin 3'ünü değiştirdi.



Tecrübeli teknik adam, Konyaspor müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Linnes, Saracchi ve Luyindama'yı yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Şener, Marcao ve Emre Taşdemir'e görev verdi.



Geçen maça göre savunmada yerini sadece Donk korudu.



- İlk 11'de 7 Türk



Galatasaray, karşılaşmaya 7 Türk oyuncu ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan görev yaptı.



Yedeklerde ise Türk oyuncular Fatih Öztürk, Emin Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol, teknik direktör Fatih Terim'den görev bekledi.



Galatasaray'da 4'ü ilk 11'de, 6'sı ise yedekte olmak üzere 10 yabancı oyuncu 21 kişilik müsabaka listesine yazdırıldı.



- Fatih Terim, 4 maç sonra takımının başında



Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.



Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.



Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.



- Ozornwafor sürprizi



Lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı.



Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.



Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.



