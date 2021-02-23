Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim daha geldi.



Scout ekibi tarafından önerilen, teknik heyet tarafından da onay verilen 24 yaşındaki Katarlı forvet Almoez Ali için, yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Katar Ligi'nde Al Duhail takımında forma giyen genç forvetin sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Galatasaray böylece oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek.



Sudan'da doğan ve altyapısını aldığı Katar'ın vatandaşlığına geçen Ali, kısa süreli Belçika, Avusturya ve İspanya maceralarından beklediğini bulamayınca tekrar Katar'a döndü. Katar Milli Takımı'yla 43 maçta 23 gole imza atan genç futbolcunun bu sezon da 15 resmi maçta 6 gol 2 asisti var. 1.80 boyundaki futbolcu, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor.



Gençlere yatırım yapıyorlar



Fatih hocanın talebi üzerine genç oyuncu havuzuna yönelen Sarı-Kırmızılılar, bonservis ve yıllık ücret konusunda kendilerini mümkün olduğunca zorlamayacak isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda yüzlerce futbolcunun elemeden geçirildiği ve onay verilen oyuncularla şimdiden temasa geçildiği belirtiliyor.



