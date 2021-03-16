Fatih Terim'den 2000'e dönüş!

Younes Belhanda'nın ayrılığı ve Radamel Falcao-Mustafa Muahmmed ikilisinin birlikte oynadığı ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyet, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i en çok kullandığı diziliş olan 4-2-3-1'den vazgeçirdi.Deneyimli hoca, kalan maçlarda forvet ikilisini bozmama; 10 numaraya da Belhanda'nın yerine Feghouli'yi çekme kararı aldı. Bu durumda Cimbom'un saha içi formasyonu, tam 21 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan kadronun bir benzeri olacak. Fatih Terim o dönemde genelde 4-3-1-2 dizilişini tercih ediyordu.O dönemde çift forvetin arkasında Hagi oynarken Suat Kaya (6), Okan Buruk (8) ve Emre Belözoğlu (8); orta sahayı tamamlıyordu. Terim, bugünkü kadroyu da bu şekilde kullanmayı planlıyor. Falcao-Mustafa ikilisinin arkasında Feghouli oynarken Etebo (Taylan), Emre Kılınç ve Gedson Fernandes orta sahayı tamamlayacak. Bekler Yedlin ve Saracchi, Capone ve Hakan Ünsal gibi sık sık ileri çıkarak kanat organizasyonları yapacak. Onyekuru, Arda, Babel, Oğulcan ve Kerem ise hamle oyuncusu olacak.