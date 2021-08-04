Fatih Terim: 'Oğulcan Çağlayan kararı komedi'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ın cezasına yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesi hakkında konuştu.



Fatih Terim konu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Oğulcan Çağlayan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. Başkan yardımcımız Rezan Epözdemir'i izledim. kararın detayları hakkında doyurucu bilgiler verdi. İşin teknik tarafında kalmak istiyorum. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum."



