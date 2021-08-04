Fatih Terim: "Oğulcan Çağlayan kararı komedi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'ın cezasına yapılan itirazı reddetmesi hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim: 'Oğulcan Çağlayan kararı komedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2021 18:44
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ın cezasına yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesi hakkında konuştu.

Fatih Terim konu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Oğulcan Çağlayan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. Başkan yardımcımız Rezan Epözdemir'i izledim. kararın detayları hakkında doyurucu bilgiler verdi. İşin teknik tarafında kalmak istiyorum. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.