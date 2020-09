Fatih Terim: 'Muslera ile sözleşme imzalanacaktır'

"DAHA FAZLA SÜREYLE GÖRMEKTİ AMAÇ"

Teknik Direktörü, UEFA Avrupa Ligi'ndekimaçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Azerbaycan'a geldiği için mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli antrenör, "Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor." diye konuştu.Son maçtaki değişiklikler için konuşan Terim, "3-1'lik neticeyi aldıktan sonra özellikle fiziki durumları hesaba kattığımızda, bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veyahut riske ya da sıkıntıya sokmadan almak ve giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım oyun değişikliği yaparken. Bir tanesi zaten az oynuyordu, diğeri Mart'tan beri oynanmayan bir ligin oyuncusu Babel. Feghouli de her sezon başında yavaş yavaş ritmini arttıran bir oyuncu, bir sıkıntıya sebebiyet vermek istemedim." dedi.Neftçi'ye dikkat edeceklerini kaydeden deneyimli hoca, "Dışarıda müthiş bir sevgi, şimdi de geldik otelde, kendi evimizde gibiyiz. Saha herkesin kazanmak istediği bir yer olmalıdır. Karşımızda Neftçi'nin komandoları da iyidir, dikkat edeceğiz, herkes kazanmak isteyecek, bundan doğal bir şey olamaz. Neftçi'nin 2 maçını izledim. Bir tanesi son maçı, bir tanesi de elediği maç. Neftçi Karabağ ile Azerbaycan'ın en tehlikeli takımlarından. 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ve enteresandır bu sene 3 maçtır hiç deplasman oynamadılar, bizim maç ile 4 olacak. Önemli oyuncuları var, Mahmudov gibi, Lawal gibi. Bazı oyuncuları da takip ettim, biliyorum. Hayırlısı neyse o olsun, bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.İleride Azerbaycan'a maç yapmaya geleceklerini kaydeden Terim, "Bir kulübümüzle konuşup, belki birkaç maça buraya gelebiliriz, bir kampa gelebiliriz, bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz. Söz vermiş olayım, onu da yapayım, inşallah yaparız, güzel birkaç gün geçiririz." diye konuştu.Galatasaray'da oynama isteği, Galatasaray tercihi olması lazım. Biz biliyorsunuz ki çok takım tercihi olunca orada tercih sebebi olmak istemiyoruz, tek takım olmak istiyoruz. Keşke öyle bir şey olsa da başka taraflara bakmasak, seve seve olur. Bizim scout grubumuz burayı da takip ediyor." cevabını verdi.