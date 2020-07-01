Fatih Terim: 'Galatasaray finallerin takımıdır, yine gösterelim'

Üst üste kayıplarla lider Başakşehir'in 8, 2. Trabzonspor'un ise 6 puan gerisine düşen Galatasaray, pazar günü sezon finaline çıkacak. 2. sıradaki Trabzon'u ağırlayacak olan Aslan, rakibini devirerek puan farkını 3'e indirmeyi böylece Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. Cimbom ayrıca Trabzon maçını kazanarak mucizelere kalan şampiyonluk şansını sürdürmeye çalışacak.



TERİM DEVREYE GİRDİ



Takımı ile Trabzon maçı için bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Bizim için imkansız yoktur. Finallerin takımı olduğumuzu gösterelim" diyerek oyuncularını motive etti.



"HEDEFLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"



Şampiyonlar Ligi'nin önemine de değinen tecrübeli hoca "Galatasaray'ın hedefleri hiçbir zaman bitmez. Biz Devler Ligi'nde oynamaya alışık bir takımız. Birinci ya da ikinci olarak yine orada olmalıyız" diye konuştu.



TERİM'İN İNANCI TAM



Fatih Terim, takımla yaptığı konuşmada sezonu hedefledikleri yerde tamamlayacaklarına sonuna kadar inandığını belirtti.



