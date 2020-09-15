Fatih Terim, Bakü'de rotasyona gidecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim, Bakü'de rotasyona gidecek!
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15 Eylül 2020 08:09
Süper Lig'de Başakşehir ile pazar günü oynayacakları karşılaşmayı da düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu nedenle Bakü'de bazı futbolcuları dinlendirecek.

Fatih Terim, Gaziantep FK maçında yedek soyunan Diagne, Donk ve Babel gibi isimlere Neftçi Bakü karşısında ilk 11'de şans verecek.

Falcao ile beraber Arda'yı kulübeye çekmeyi düşünen deneyimli hoca yine savunmada Luyindama-Donk değişikliğini planlıyor.

Hem yol yorgunluğu hem de Bakü'deki maçtan 3 gün sonra Başakşehir karşılaşmasının olması nedeniyle Terim elindeki kadroyu ekonomik olarak kullanacak.



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