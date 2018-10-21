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Fatih Karagümrük'ten Tohum Otizm Vakfına destek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, otizmli bireyler için sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'ten Tohum Otizm Vakfına destek
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21 Ekim 2018 16:01
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, otizmli bireyler için sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Etimesgut Belediyespor maçı öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında İstanbul ekibi, otizme farkındalık oluşturmak ve otizmli çocukların eğitimlerine destek olabilmek için Tohum Otizm Vakfı ile güçlerini birleştirdi.

Fatih Karagümrük'ün maç şortlarında sezon boyunca Tohum Otizm Vakfının logosu yer alacak.

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