Fatih Karagümrük'e Boluspor'dan takviye

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük'e Boluspor'dan takviye
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07 Haziran 2021 14:34
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'un defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Burak Bekaroğlu, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Sakaryaspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki stoper, Sakaryaspor'un ardından Boluspor'da görev aldı.

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