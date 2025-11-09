Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAKLAŞIK 3 AY SONRA BİR İLK
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.
ÇAĞDAŞ ATAN, MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Recep Uçar ile yollar ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı. 14 puanda kalan Konyaspor, ligde 9. sırada konumlandı.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ KEZ "DALYA"
Öte yandan Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.
23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.
32. dakikada Fatih Karagümrük, VAR incelemesi sonucunda öne geçti. Larsson'un ceza sahası dışından şutunda Serginho, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, yardımcı hakem Murat Altan'ın bayrağını kaldırması üzerine ofsayt kararı verdi. Hakem Kayatepe, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararını iptal etti ve golü geçerli saydı.
45. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Çağtay Kurukalıp'ın şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Fofana, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 88 Esgaio), Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 74 Johnson), Fofana (Dk. 88 Tiago Çukur)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic (Dk. 76 Yasir Subaşı), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao (Dk. 70 Melih Bostan), Pedrinho (Dk. 46 Bjorlo), Bardhi (Dk. 76 Jo Jin-Ho), Muleka, Umut Nayir
Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bardhi, Dk. 90 Jo Jin-Ho) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 80 Johnson, Dk. 89 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
