



75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 88 Esgaio), Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 74 Johnson), Fofana (Dk. 88 Tiago Çukur)



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic (Dk. 76 Yasir Subaşı), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao (Dk. 70 Melih Bostan), Pedrinho (Dk. 46 Bjorlo), Bardhi (Dk. 76 Jo Jin-Ho), Muleka, Umut Nayir



Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bardhi, Dk. 90 Jo Jin-Ho) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 80 Johnson, Dk. 89 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikadave 45. dakikadakaydetti.İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.Recep Uçar ile yollar ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı. 14 puanda kalan Konyaspor, ligde 9. sırada konumlandı.Öte yandan Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.