09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
0-04'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-037'
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
1-036'
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Fatih Karagümrük dirildi; Çağdaş Atan'a soğuk karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 8 maç sonra ilk kez kazanırken; Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

calendar 09 Kasım 2025 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük dirildi; Çağdaş Atan'a soğuk karşılama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAKLAŞIK 3 AY SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.



ÇAĞDAŞ ATAN, MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Recep Uçar ile yollar ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı. 14 puanda kalan Konyaspor, ligde 9. sırada konumlandı.



SÜPER LİG'DE İKİNCİ KEZ "DALYA"

Öte yandan Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.



Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

23. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Calusic'in uzun pasında Roco'nun dokunmadığı topu önüne alan Umut Nayir, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten döndü.

32. dakikada Fatih Karagümrük, VAR incelemesi sonucunda öne geçti. Larsson'un ceza sahası dışından şutunda Serginho, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, yardımcı hakem Murat Altan'ın bayrağını kaldırması üzerine ofsayt kararı verdi. Hakem Kayatepe, VAR'da yapılan incelemenin ardından ofsayt kararını iptal etti ve golü geçerli saydı.

45. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Çağtay Kurukalıp'ın şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Fofana, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 88 Esgaio), Tresor Doh, Serginho, Larsson (Dk. 40 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 74 Johnson), Fofana (Dk. 88 Tiago Çukur)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Utku Eriş, Calusic (Dk. 76 Yasir Subaşı), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Ndao (Dk. 70 Melih Bostan), Pedrinho (Dk. 46 Bjorlo), Bardhi (Dk. 76 Jo Jin-Ho), Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 32 Serginho, Dk. 45 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bardhi, Dk. 90 Jo Jin-Ho) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 80 Johnson, Dk. 89 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

 
 
 
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.