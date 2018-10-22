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F.Bahçe'de Slimani ve Benzia gelişmesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmada Islam Slimani ve Yassine Benzia'nın forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

F.Bahçe'de Slimani ve Benzia gelişmesi
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22 Ekim 2018 10:18
Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızları Islam Slimani ve Yassine Benzia sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında görev yapamamıştı.

Her iki futbolcunun da ağrılarının geçtiği öğrenildi. Slimani'nin Anderlecht mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son haftalarda Phillip Cocu'nun kulübeye mahkum ettiği Benzia da hocasından görev bekliyor.

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