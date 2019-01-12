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Erzurumspor, 1461 Trabzon'u 3-0 ile geçti

BB Erzurumspor, evinde oynadığı hazırlık maçında 1561 Trabzon'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Erzurumspor, 1461 Trabzon'u 3-0 ile geçti
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12 Ocak 2019 16:28
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da tamamladıktan sonra kente dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, devre arasındaki ikinci hazırlık maçında 1461 Trabzon ile Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 45. dakikada Leo Schwechlen'in golüyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 50. dakikada Emrah Başsan ve 89. dakikada Tolga Ünlü'nün golleriyle Erzurum temsilcisi müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya 2-0 mağlup olmuştu.

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