Ertuğrul Arslan: '3 puanla ayrılabilirdik'

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan "Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.



Ligin favori takımlarından birine karşı oynadıklarını vurgulayan Arslan, "Son 4 haftada 2 beraberlik ve son 2 maçını kazanmış bir takıma karşı mücadele ettik bugün. Ligin ne yaptığını bilen iyi takımlarından biri. Buna göre hafta içi bütün çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yaptık." dedi.



Maça iyi başlamadıklarını ifade eden Arslan, "Özellikle baskıda bizi sıkıntıya soktular, bekler üzerinden. 15. dakikadan sonra düzenimizde bir değişikliğe gittik. Ondan sonra da işler bizim istediğimiz gibi gitti." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde her takımın her takımdan puan alabildiğini ifade eden Arslan, Boluspor olarak her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Her maçı kazanmaya oynuyoruz. Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik."



