27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Ertuğrul Arslan: "3 puanla ayrılabilirdik"

Boluspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan, Arca Çorum FK maçının ardından konuştu.

calendar 26 Ekim 2025 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Arslan: '3 puanla ayrılabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan  "Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

Ligin favori takımlarından birine karşı oynadıklarını vurgulayan Arslan, "Son 4 haftada 2 beraberlik ve son 2 maçını kazanmış bir takıma karşı mücadele ettik bugün. Ligin ne yaptığını bilen iyi takımlarından biri. Buna göre hafta içi bütün çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yaptık." dedi.

Maça iyi başlamadıklarını ifade eden Arslan, "Özellikle baskıda bizi sıkıntıya soktular, bekler üzerinden. 15. dakikadan sonra düzenimizde bir değişikliğe gittik. Ondan sonra da işler bizim istediğimiz gibi gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde her takımın her takımdan puan alabildiğini ifade eden Arslan, Boluspor olarak her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her maçı kazanmaya oynuyoruz. Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.