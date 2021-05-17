Ertaç Özbir: 'Maçı bırakırsan satılmış olursun'

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maça yaptığı kurtarışlarla damga vuran Ertaç Özbir, TV 100'da VAR Odası programına bağlandı ve performansını değerlendirirken, kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi.



Her maçta en iyi performansı vermek istediğini söyleyen Ertaç, "Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih hocayla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum." dedi.



"AŞIRI MOTİVE OLMA DURUMU YOK"



Takımı için mücadele ettiğini söyleyen file bekçisi, "Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt hoca sarı kart gösterirdi. Şu zaman kadar 25 maç oynadım, sadece 1 sarı kart gördüm. 4 gol yedim bir maçta fakat 4 farklı hiç yenilmedim. 4-1 biten maçlarım olmuştur ama 4 farklı yenilmedim. Kesinlikle Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a aşırı motive olma durumu söz konusu değildir, hepsi Türkiye'nin en büyük camiaları, biz de kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hatam olduysa hepsinden af diliyorum." diye konuştu.



"MUSLERA MAÇ SONUNDA TRİP ATTI"



Karşılaşmanın sonunda Muslera'nın kendisine tepki gösterdiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım. Muslera'nın yanına yine gider, yine sarılırım. Muslera'ya sonsuz saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Maç öncesindeki şike ve teşvik imaları nedeniyle biraz baskı hissettiğini söyleyen Ertaç Özbir, "Sessiz sakin birisiyim. Yazılan çizilenler nedeniyle stres oldu, ufak da olsa strese girdim ama tecrübeliyim, üstesinden gelmeye çalıştım. Herkesin canı sağolsun, futbolda her şey olabilir. Küfür olmasın, hakaret olmasın. Ben işimi yapmaya çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



