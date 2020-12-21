Ersun Yanal: 'Bu oyunu hep tekrarlamak istiyoruz'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta iyi futbolla üç puana ulaştıklarını söyledi.



Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun büyük bölümünde futbolcularının performansından memnun olduğunu belirtti.



Ligde bundan sonra da pozitif oyun için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Yanal, "İstediği oyunu oynayıp sonuca giden bir takım. Oyuncularımın bugün sahadaki isteğini çok beğendim. İyi bir futbol. Bu futbolu tekrarlamak amacımız." dedi.



Yanal, ikinci yarı Kayserisporlu futbolcuların etkili performans gösterdiği dakikalarda oyunun kontrolünün rakibe geçmesini eleştirebileceği tek nokta olarak nitelendirdi.



Tecrübeli teknik adam, üç puan kazanan futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutladı.







