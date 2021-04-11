Ersan Parlatan: 'Çok basit hatalardan gol yedik'

İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devre istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.



Sivasspor'un geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğunu vurgulayan Parlatan, "Burada ataklarımızı en iyi şekilde sonuçlandırmamız gerektiğini ifade ettik. Bunu maç içerisinde özellikle ilk devrede maalesef yapamadık. Neticesinde sürekli geçiş hücumları yedik ve Sivasspor da burada etkili olan bir takım. Bunu da ilk devre sahaya yansıttılar." dedi.



Parlatan, ikinci devreye çok daha iyi başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başladık ve takıma vermiş olduğumuz taktiksel anlamda uyarılar kendini gösterdi. İkinci devrede oyuna ortak olduk ve neticesinde 1-1'lik skoru yakaladık. Oyun dengeli giderken, belki de bizim lehimize dönecekken istemediğimiz bir şekilde 2-1 geriye düştük. Çok basit hatalardan gol yedik. Bu da bizim adımıza üzücü, olmaması gereken bir durumdu. Aynı şekilde 3-1'lik pozisyonda da çok basit gol yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Buradan belki puan veya puanlar alabilirdik maçın gidişatına göre ama sonuçta bugün kaybettik. Rakibi takdir etmek lazım. Fazla zamanımız yok hemen cuma günü Kayserispor maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp, oyuncularımızı bir şekilde motive edip yenileyerek maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Sonuçta lig devam ediyor. Çok uzun bir süreç var."







