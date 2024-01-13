Erol Bulutlu Cardiff City'e ağır darbe

Championship'in 27. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Leeds United'a 3-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulutlu Cardiff City'e ağır darbe
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13 Ocak 2024 19:59
İngiltere Championship 27. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City ile Leeds United karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maçı Leeds United 3-0 kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrick Bamford, 31. dakikada Daniel James ve 88. dakikada Georginio Rutter kaydetti.

Konuk ekip Leeds United'da Summerville, 79. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Leeds United 51 puana yükseldi. Cardiff City ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Cardiff City, Plymouth deplasmanına gidecek. Leeds United, sahasında Preston'u ağırlayacak.

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