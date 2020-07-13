Erol Bulut: "Rakip golün üstüne yattı"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA
Erol Bulut: 'Rakip golün üstüne yattı'
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13 Temmuz 2020 00:49
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 mağlup oldukları maç sonrasında Antalyaspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maça iyi başlamadıklarını dile getiren Bulut, "İstekli, arzulu oynamazsan, inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık. Rakip ilk yarıda bir gol attı. O golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Önümüzdeki 2 maçı da kazanıp kupa finaline iyi konsantre olmamız lazım." ifadelerini kullandı.


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