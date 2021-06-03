Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
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03 Haziran 2021 14:18
Erkek Judo Ümit Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Avrupa Şampiyonası kampına devam ediyor.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Erkek Judo Ümit Milli Takımı, TOHM'daki sporcularla beraber çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ile sporcular, 16 Haziran'a kadar Samsun'da kamp yapacak.

Zayimoğlu, AA muhabirine, 45 kişilik kamp kadrosuyla 17-19 Ağustos tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir müsabakaların yapılamadığına dikkati çeken Zayimoğlu, "Bazı sıkletlerde azalmalar oldu. Biz de yıldız kategorisindeki sporcularımızı kampa davet ettik. Kamptan seçilecek 8 sporcu, Hırvatistan ve Romanya'da yapılacak Avrupa kupalarına katılacak. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." dedi.

Kampın verimli geçtiğini dile getiren Zayimoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklar hedefledikleri kaydetti.

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