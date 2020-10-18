Ergin Ataman: 'Zaman zaman tempo bulamıyoruz'

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni 89-66 mağlup eden Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında görüşlerini şöyle açıkladı:



"Tabii Euroleague'de çift maç haftasından sonra lig maçları çok önemli. Maçın ilk yarısında iyi basketbol oynadık. Topu iyi çevirdik, savunmayı iyi yaptık. İkinci yarı, özellikle üçüncü çeyrekte, yine çok hata yaptık. Çok top kaybı yaptık. Sonuçta farklı bir galibiyet elde ettik ama sakat oyuncularımız var ve istediğimiz tempoyu zaman zaman uygulayamıyoruz. O zaman top kayıpları yaparak, savunmada kolay sayı şansı veriyor. Dediğim gibi sakat oyuncularımızın çokluğu, oynayan oyuncularımıza bir yük bindiriyor. Sonuçta doğru bir yola gireceğimize eminim. Euroleague bu sezon değişik sonuçlara sahne oluyor, biz de iyi başlangıç yapamayan takımlardan biriyiz ama şampiyonluğa oynayan takımlar bizimle hemen hemen aynı durumda. Biz ileriye ümitle bakıyoruz ve Bu aşamaları geçip, şampiyonluğun en büyük adaylarından olacağımıza eminim."



