Erdinç Sözer: 'Evimizde şartlar daha iyi olacak'

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



19 maçtır yenilmeyen rakiplerini yendiklerinin önemine dikkat çeken Sözer, "Önemli bir deplasman maçı kazandık. Son 19 maçtır burada yenilmiyorlardı. Önümüzdeki hafta evimizde turu geçmek istiyoruz. Böyle maçlar gergin geçiyor. Çok güzel mücadele ettik ve galibiyeti aldık. Rakibimiz elinden geleni yaptı. Kendi liglerinde de pas oyunu oynadıklarını biliyoruz." sözlerini kullandı.



Sözer başlamasına sayılı günler kalan Süper Ligle ilgili ise, "Lig başlıyor. Takımı yeniden hazırlamamız gerekiyor. Pazartesi günü yine ciddi bir şekilde sahada olmak için hazırlanacağız. Oyuncularımızın hepsi değerli, kadromuza güvenimiz çok yüksek." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Erdinç Sözer basın toplantısında ise, "Buraya galibiyet için geldik ve istediğimizi aldık. Güzel bir avantaj elde ettik. Artık rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Sentetik çim bizi zorladı, kendi evimizde şartlar daha iyi olacak." açıklamasını yaptı.



