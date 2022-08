Erden Timur: 'Beşiktaş ve F.Bahçe'den borcumuz az'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda değerlendirmek için yetki istedikleri gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili üyelere sunum yaptı.



Galatasaray Adası'nı 26 günde yenileyerek üyelerin hizmetine sunduklarını aktaran Timur, burada yeni alanlar inşa edeceklerini söyledi.



Galatasaray Adası'ndaki yeni inşaat alanlarının maliyetinin yaklaşık 75 milyon lira olacağını anlatan Timur, bunu Florya ve Mecidiyeköy projelerinden gelecek kaynakla yapmayı planladıklarını dile getirdi.



Florya arazisine yapmayı planladıkları konut projesinin çok olduğunu belirten Timur, burada Emlak Konut'a ait olan 40 dönümü satın almayı düşündüklerini aktardı.



Erden Timur, Florya'da Galatasaray'ın 20 dönümlük payıyla 60 dönüme yapacakları konut projesinden, arsa ve inşaat maliyetlerini çıkardıktan sonra 7 milyar liranın üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.



Timur, Mecidiyeköy'deki binayı rezidans haline getirdikten sonra konut olarak satışa sunmayı planladıklarını ve buradan yaklaşık 1 milyar liralık gelir beklediklerini kaydetti.



Kemerburgaz'daki yeni tesisleri 2024 yılında bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Timur, buranın 470 milyon lira olarak hesapladıkları finansmanını Florya projesinden sağlamayı planladıklarını söyledi.



Erden Timur, Florya ve Mecidiyeköy projelerinden elde edecekleri gelirlerle Ege ve Marmara bölgelerinde, İstanbul'a yakın yerlerde kulübe yeni arsalar kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Projelerden elde ettikleri gelirlerin bir fona aktarılacağını bildiren Timur, yönetimlerin sıkı bir denetim sonucunda bu fondan yararlanabileceğini de sözlerini ekledi.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan borcunun daha az olmasının sebebi olarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ana borcumuzun daha az olmasının nedeni Riva."



Erden Timur ayrıca, "İhtiyatlı rakamlarla 10 milyar TL üzerinde bir gelir söz konusu Florya'dan. Bunun yüzde 20'si satılınca inşaatın maliyeti çıkıyor, yüzde 26'sı daha satıldığında Galatasaray'ın tüm borcu kapanıyor. Gayrimenkul projelerine şöyle bakılır; "ne kadar satarsam tüm riskimi ortadan kaldırırım?" Yaklaşık 530-600 daire gibi bir şey çıkacak. Florya'ya yapılacak yapacağımız dairelerden 108 tane satılınca inşaat masrafı, 137 tane satılınca da Galatasaray'ın borcu kapanıyor. Florya satışından beklediğimiz gelir 10 milyar TL." ifadelerini kullandı.



Sunumunu yaptığı projelerle ilgili seçim sürecinden beri hep aynı dokümanlarla aynı şeyleri anlattığını ve 12 tane toplantıda 50'den fazla soru cevapladığını aktaran Timur, "Eleştiri geliştirici bir şey. Her türlü eleştiriye açık olmak gerekiyor. Herkesin özgür kararını vermesi için hiçbir şeyi pazarlama mantığıyla anlatmamam gerektiğini ifade etmiştim. Çok özen gösteriyoruz. Her şey konuşulmalı. Ama bu kadar titizliğe rağmen tam tersi ima yapıldığında gerçekten maksatlı oluyor. Burada tek maksat doğruya ulaşmak." dedi.



"Bir an önce ana faaliyetlerimizden kar etmeliyiz"



Florya arazisinin imarının bulunduğunun anlatan Timur, Riva Projesi'yle ilgili de şunları söyledi:



"(Riva ile borcumuzu azalttık mı?) diye sorulmuştu. Rakiplerimizden Beşiktaş'ın yarısı, Fenerbahçe'nin de neredeyse üçte biri kadar borcumuzun, onlara göre az olmasının sebebi, çok önemli kısmı Riva aslında. Bir an önce ana faaliyetlerimizden kar etmeliyiz ama şu an sadece Almanya'da iki tane enstitüyle futbol altyapı çalışmaları başlatıldı, sadece ana faaliyetlerin kar getirici olması için. Çünkü ana faaliyetle kar getiremeyen hiçbir kurum yaşayamaz. Riva'daki paraya kimse güvenmesin diye bunu yapıyoruz, mali sürdürülebilirliğin temelinde bu yatıyor. Ne kadar sorumlu davranmaya çalıştığımızı, üzerimizdeki baskıya rağmen, normal transferde 4-5 yıllık kontratlar var, ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi tüm rakamlarla anlatacağız. Onu da sürdürülebilir modele götürme çabamız var. Belki birinci yıl olmayacak ama sonraki yıllarda olacak, göstermek isterim."



Galatasaray Adası Projesi imar hakkının 200 metrekare olduğunu hatırlatan Timur, buranın yıllarca doğru şekilde sosyal tesis olarak kullanılması için ekstra alanların gerektiğini ve ekstra alanlar için üstündeki rakamları da gösterdiklerini kaydetti.



"Florya'nın yüzde 26'sının satışıyla Galatasaray'ın borcu ödeniyor"



Florya'nın borçla nasıl ilişkilendirileceği konusuna değinen Timur, "Florya'dan 10 milyar liranın üstünde, daha ihtiyatlı gelir söz konusu. Yüzde 20'si satılırsa inşaatın maliyeti çıkıyor. Yüzde 26'sı satılınca da Galatasaray'ın tüm borcu çıkıyor. Florya'da 530- 650 gibi daire çıkacak. 108 daire satılınca inşaat maliyeti, 137 daire satılınca da Galatasaray'ın borcu ödeniyor." ifadesini kullandı.



Herkesin kendi işini korumakla mükellef olduğunu ve 14 milyar lira aktif büyüklüğü olan bir şirketi olduğunu anlatan Timur, dün konuştuğu bir şirket genel müdürü ve daha önce konuştuğu bir banka sahibinin kendisine, "Çok iyi yapılmış ve vizyoner bir yapı, hiçbir spor kulübünde olmadı" dediklerini ifade etti.





