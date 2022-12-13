Erdem Can: 'Fenerbahçe'den teveccüh görmek gurur'

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda iyi sonuçlar elde ettiklerini ve sezon sonu Ankaralı basketbolseverleri mutlu eden dereceler alacaklarına inandıklarını belirtti.



Ligde ve Avrupa'da çok iyi bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak namağlup Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda üstün bir oyunla yenen başkent ekibinin başantrenörü Erdem Can, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de 10 maçta elde ettiği 9 galibiyetle Fenerbahçe Beko'yla zirveyi paylaşan, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7 karşılaşmada 5 galibiyet alan başkent ekibinde başantrenör Erdem Can, Fenerbahçe Beko karşısına iyi hazırlanarak çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Sonuçta normal sezon içinde oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Çok önemli bir rakibe karşı deplasmanda nasıl bir maça hazırlanıyorsak öyle hazırlandık. Takım olarak, her gün daha iyiye gidebilmek istiyoruz. Bunun artılarını sezon sonunda göreceğiz. ULEB Avrupa Kupası ve Süper Lig'i çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Ankaralı basketbolseverleri mutlu eden sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyoruz. Taraftarımız da salonları doldurarak bizlere destek veriyor. Bu desteğin giderek artması da bizi motive ediyor. Ankara'da seyirciyi mutlu eden, farklı bir atmosfer oluşturduğumuzu düşünüyorum."



Ligde üst üste 8 maç kazandıklarının ve Fenerbahçe Beko'yla zirveyi paylaştıklarının hatırlatılması üzerine, çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını aktaran 42 yaşındaki başantrenör, "Onların birbirleriyle uyumu sahadaki başarıyı da getiriyor. Kaç maç kazandığımıza bakmıyoruz. Kazanmak da var kaybetmek de var. Biz daima iyi basketbol oynamayı hedefliyoruz. Oyuncularımız taktik ve teknik anlamda düşüncelerimizi sahaya iyi yansıtıyor." diye konuştu.



Uzun yıllar Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan, başta THY Avrupa Ligi olmak üzere birçok kupa kazanan Erdem Can, hafta sonu sarı-lacivertli yönetim tarafından kendisine verilen teşekkür plaketi için de teşekkür ederek, "Uzun yıllar içerisinde çalışmış olduğum değerli ve önemli bir camiadan böyle bir teveccüh görmek benim için büyük mutluluk. Gerçekten Fenerbahçeli taraftarlar da bize sempatiyle yaklaştı. Onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Önder Külçebaş: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz"



Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş, her maça kazanmak için çıkan ve her kesim tarafından saygı duyulan bir takım oluşturduklarını vurguladı.



Külçebaş, başantrenör Erdem Can yönetiminde iyi bir başlangıca imza attıklarını anlatarak, "Her maça rakip gözetmeksizin kazanma ve gelişme parolasıyla çıkıyoruz. Koçumuz bunu tüm sporculara hissettirdiği, inandırdığı ve adil olduğu için tek yürek sahada muhteşem bir mücadele oluyor. Ayrıca başta Yusuf Kıraç ve Savtekin Şentürk olmak üzere bizi her koşulda destekleyen yöneticilerimiz var. Ben tüm ekibime gösterdikleri çalışma temposu ve uyum için teşekkür ederim. Güzel, coşkulu Ankara taraftarımızı her zamanki gibi maçlarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ