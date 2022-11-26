Erciyes yeni sezona hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezinin yeni sezona hazır olduğunu bildirdi.



Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, dünya standartlarında tesislere sahip, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ tarafından idare edilen merkezin, yeni sezonda da farkını ortaya koyacağını belirtti.



Erciyes Kayak Merkezinde karın etkili olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında, profesyonel kayakçılar için bulunmaz bir merkezdir." ifadesini kullandı.



Büyükkılıç, Erciyes'in, 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti, 130 kilometrelik pist uzunluğu, "toz kar" diye nitelendirilen karıyla, kayakçıların takdir ve tercih ettiği bir merkez olduğunu vurguladı.



Erciyes'in kayak sektörüne büyük katkı sağladığına işaret eden Büyükkılıç, her yıl 2 milyonun üzerinde misafir ağırlayan dağın bu sene gerek charter seferleriyle yurt dışından gerekse yurt içinden yaklaşık 3 milyon ziyaretçi beklediğini kaydetti.





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