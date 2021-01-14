Enzo Perez, Fırtına için gemileri yaktı

Bordo-mavili takımla prensip anlaşmasına varan Arjantinli ön libero Enzo Perez, River Plate yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor

Haber; Sabah
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Enzo Perez, Fırtına için gemileri yaktı
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14 Ocak 2021 08:56
Trabzonspor'un transferi için yaklaşık bir aydır uğraştığı 34 yaşındaki ön libero Enzo Perez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce kulübünün bonservis bedeli istemesi nedeniyle zorlaşan transfer görüşmelerinde Enzo Perez devreye girdi. Kulübüyle ilgili bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan tecrübeli futbolcu, River Plate yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.

1 YILI OPSİYONLU 2.5 YILLIK TEKLİF
River Plate'in, oyuncunun ısrarı üzerine geri adım attığı da öğrenildi. Sosa'dan da olumlu referans alan Perez'in, Trabzonspor ile görüşmeleri yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Bordo-mavililer, yıldız oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin Euro'dan 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme önermişti.



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