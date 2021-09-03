Enzo Crivelli'nin yerine hedef Nzola

Enzo Crivelli'nin Antalyaspor'a transfer olma ihtimaline karşılık Başakşehir, Spezia'nın forveti M'Bala Nzola'ya teklifini yaptı. Aynı zamanda Rizespor'un da oyuncuya ilgisi var.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enzo Crivelli'nin yerine hedef Nzola
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03 Eylül 2021 09:00
Lige istediği gibi başlayamayan Başakşehir'in golcü transferinde gözünün M'Bala Nzola'da olduğu belirlitiyor.

Enzo Crivelli'nin Antalyaspor ile anlaşma aşamasında olduğu haberleri üzerine bu kez Başakşehir'in yeni golcü transferine yöneldiği öğrenilmişti. Başakşehir'in Serie A'da Spezia forması giyen M'Bala Nzola'ya teklif yaptığı ifade ediliyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Nzola'nın menajeri Doug Pingisi yaptığı açıklamada Angolalı golcünün Serie A'da kalmak istediği ancak Başakşehir teklifinin de ikinci sırada olduğunu kaydetti. Yapılan teklifin ardından bekleme aşamasında olduklarını söyleyen Pingisi, Başakşehir'in bu transfere ilgisinin son güne kadar devam edeceğini bildiğini söyledi.

Spezia formasıyla geçen sezon 25 Serie A maçına çıkan Nzola, 11 gol 3 asistlik katkı sağladı.


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