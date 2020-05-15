Engelleri aikidoyla aşan takımdan Kovid-19 tedbirli antrenman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bir araya gelemeyen "Aikido Engel Tanımıyor" takımı, 2 ay aradan sonra, verilen özel izinle İzmir Karşıyaka sahilinde antrenman yaptı.Karşıyaka Belediyesinin desteklediği, aikido antrenörü Engin Ergin'in öncülüğünde 2011'de kurulan, ortopedik, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli 15 sporcudan oluşan takıma, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında birlikte antrenman izni verildi.Sahilde buluşan engelliler, ilk olarak ellerini dezenfekte edip sosyal mesafe kuralına uyarak hasret giderdi.Yüzlerinde koruyucu maske olan sporcular, aikido eğitmeni Ali Üner yönetimde yaklaşık 1 saat çalıştı.Ortopedik engeli bulunan Hayal Öksüz, AA muhabirine, mart ayından itibaren evde olduğunu ve çok sıkıldığını anlattı."Bu hepimiz için çok iyi oldu. Antrenmanlardan da uzak kalmamış oluyoruz. Çünkü zamanla unutulabiliyor. Çok iyi oldu. Arkadaşlarımla uzun zaman sonra ilk defa bugün bir araya geldik. Birbirimize sarılmak, dokunmak, öpmek istiyoruz ama bu Kovid-19 nedeniyle yaklaşamadık. Yüzlerimizi bile unutmuşuz. Arkadaşlarımı çok özlemişim. Yan yana gelip sesimizi duymak hepimize çok iyi geldi."Bedensel engelli sporcu Ozan Kağan Çevik de Türkiye ve dünyanın pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.Sağ bacağının protez olduğunu belirten Çevik, salgın sürecinde kimsenin olmadığı saatlerde yürüyüş yaparak bacağını güçlendirdiğini belirtti.Böyle bir süreçte ara ara da olsa bir araya gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Çevik, "Zaten insanlar evlerine kapandılar. Biz engelliler için daha da kötü bir durum. Çünkü engelimizden dolayı zaten hareket edemiyoruz. Takım olarak böyle bir süreçte böyle bir haftada etkinlik yapmak bizi çok mutlu etti." dedi.Ortapedik engeli bulunan Onur Bayatsapan, sosyal birisi olarak evde kalmanın zorluğunu yaşadığını dile getirdi.Eğitmen Ali Üner ise yaklaşık 2 aydır çalışma yapamadıklarını, verilen izinle sporcularının motivasyonunun arttığını ifade etti.Takım için etkinliği organize eden Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Erbatu da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin olmadığını belirtti.Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak takımın antrenman yapmasına karar verdiklerini anlatan Erbatu, sporcuların maskelerini takıp, ellerini dezenfekte ettikten sonra hocalarının gösterdiği hareketleri açık havada yaparak sporlarını yaptığını kaydetti.