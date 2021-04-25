Enes Ünal'ın golleriyle Getafe'ye hayat verdi!

Milli futbolcumuz Enes Ünal, kümede kalma savaşı veren takımı Getafe'ye iki golle önemli bir galibiyet getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Enes Ünal'ın golleriyle Getafe'ye hayat verdi!
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25 Nisan 2021 16:54
Enes Ünal
Enes Ünal
Getafe
İspanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Huesca ile Getafe karşılaştı. Getafe'nin 2-0 kazandığı maça, milli futbolcumuz Enes Ünal golleriyle damga vurdu.

Getafe'ye galibiyeti getiren milli futbolcumuz Enes Ünal, 20 ve 51. dakikada fileleri havalandırdı. Enes Ünal 79. dakikada oyundan çıktı.

Geçen hafta Barcelona deplasmanında fileleri havalandıran Enes Ünal, bu haftayı da boş geçmedi. Böylece Enes Ünal son 7 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş oldu.

Bu galibiyetin ardından Getafe puanını 34'e yükseltti. Huesca 27 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Huesca, Real Sociedad'ı ağırlayacak. Getafe, Villarreal'e konuk olacak.





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