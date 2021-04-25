İspanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Huesca ile Getafe karşılaştı. Getafe'nin 2-0 kazandığı maça, milli futbolcumuz Enes Ünal golleriyle damga vurdu.Getafe'ye galibiyeti getiren milli futbolcumuz Enes Ünal, 20 ve 51. dakikada fileleri havalandırdı. Enes Ünal 79. dakikada oyundan çıktı.Geçen hafta Barcelona deplasmanında fileleri havalandıran Enes Ünal, bu haftayı da boş geçmedi. Böylece Enes Ünal son 7 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş oldu.Bu galibiyetin ardından Getafe puanını 34'e yükseltti. Huesca 27 puanda kaldı.İspanya Ligi'nde gelecek hafta Huesca, Real Sociedad'ı ağırlayacak. Getafe, Villarreal'e konuk olacak.