Enes Ünal, Benzema'ya kafa tutuyor

İspanya'da bu sezon 13. golünü atan Enes Ünal, gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

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Enes Ünal, Benzema'ya kafa tutuyor
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27 Şubat 2022 10:28
İspanya'da Enes Ünal fırtınası dinmiyor. La Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kalırken, Getafe'nin iki golünü de 24 yaşındaki milli yıldızımız kaydetti.

İspanya'da bu sezon 13. golünü atan Enes Ünal, gol krallığı yarışında Benzema'nın (18 gol) ardından, Vinicius ve Raul de Tomas ile birlikte ikinci sırada bulunuyor.
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