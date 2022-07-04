Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş İstanbulspor'un genç savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın transferini bitirdi.
TRTSpor'un haberine göre, siyah beyazlıların bir süredir istediği 21 yaşındaki oyuncunun kulübü İstanbulspor'la 2 milyon euroya karşılık sonraki satıştan pay vermek üzere anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Emrecan Uzunhan geçen sezon İstanbulspor formasıyla TFF 1. Lig'de 25 maçta 1731 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.
TRTSpor'un haberine göre, siyah beyazlıların bir süredir istediği 21 yaşındaki oyuncunun kulübü İstanbulspor'la 2 milyon euroya karşılık sonraki satıştan pay vermek üzere anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Emrecan Uzunhan geçen sezon İstanbulspor formasıyla TFF 1. Lig'de 25 maçta 1731 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.
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