Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transferi Emre Demir'e Kayserispor'da 15 yaşındayken kaptanlık veren teknik direktör Bülent Uygun, genç yıldız adayını Fanatik'e yorumladı.
"SENEYE ÇOK İŞ YAPAR"
Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde genç oyuncuya şans veren, 15 yaşında sahaya süren deneyimli hoca, "Fenerbahçe çok kaliteli bir genç transfer yaptı, tekniği oyun görüşü ve klas paslarıyla kendi jenerasyonun en iyisi" dediği Emre Demir hakkında şu yorumları yaptı: "Fenerbahçe maçlarını izlemeye gitmiyor musun diyorlar. 'Arda oynuyor da biz mi gitmiyoruz!' diyorum. Arda gibi yetenek oynasa gözümün pası silinmesi için koşarak izlemeye giderim. Emre Demir ise biraz daha 2. Bölge oyuncusu. 8 numarada kalitesi ve yeteneği ile 3. bölgeye geçişleri en iyi yapacak adamların başında gelecektir. Seneye çok kaliteli işler yapacaktır. 'Seneye' diyorum. Jesus o şansı bu sene vermeyecek çünkü."
"KUYT YA DA APPIAH"
"Kayserispor'da 15 yaşında oynattık. Ligin en genç gol atan, asistler yapan sporcusuydu. Biz ayrıldıktan sonra 1.5 yıl oynatılmadı ve Barcelona'ya transfer oldu ama maç eksiklikleri genç yeteneklerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldi. Biz de oynatmayarak gelişmesine izin vermedik. Barcelona'da şans yakalama fırsatını bulamadı. Arda, Alex değil ama bir Oğuz Çetin veya Okocha gibi. Emre Demir ise eksiklerini giderirse Kuyt ya da Appiah tarzında performans gösterecektir düşüncesindeyim."
"SENEYE ÇOK İŞ YAPAR"
Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde genç oyuncuya şans veren, 15 yaşında sahaya süren deneyimli hoca, "Fenerbahçe çok kaliteli bir genç transfer yaptı, tekniği oyun görüşü ve klas paslarıyla kendi jenerasyonun en iyisi" dediği Emre Demir hakkında şu yorumları yaptı: "Fenerbahçe maçlarını izlemeye gitmiyor musun diyorlar. 'Arda oynuyor da biz mi gitmiyoruz!' diyorum. Arda gibi yetenek oynasa gözümün pası silinmesi için koşarak izlemeye giderim. Emre Demir ise biraz daha 2. Bölge oyuncusu. 8 numarada kalitesi ve yeteneği ile 3. bölgeye geçişleri en iyi yapacak adamların başında gelecektir. Seneye çok kaliteli işler yapacaktır. 'Seneye' diyorum. Jesus o şansı bu sene vermeyecek çünkü."
"KUYT YA DA APPIAH"
"Kayserispor'da 15 yaşında oynattık. Ligin en genç gol atan, asistler yapan sporcusuydu. Biz ayrıldıktan sonra 1.5 yıl oynatılmadı ve Barcelona'ya transfer oldu ama maç eksiklikleri genç yeteneklerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldi. Biz de oynatmayarak gelişmesine izin vermedik. Barcelona'da şans yakalama fırsatını bulamadı. Arda, Alex değil ama bir Oğuz Çetin veya Okocha gibi. Emre Demir ise eksiklerini giderirse Kuyt ya da Appiah tarzında performans gösterecektir düşüncesindeyim."