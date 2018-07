5 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transferi son dönemde en çok ses getiren transferlerden biri oldu. 112 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino temsilcisine katılan Portekizli yıldız, yeni kulübünde yılda 30 milyon Euro alacağı 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.Ronaldo'nun olay yaratan bu transferi, çeşitli tepkiler ile karşılandı. Bu transfer hakkında yorumlarda bulunanlardan biri de Ronaldo ile birlikte bu transfer döneminde Juventus takımında transfer olan yeni takım arkadaşı Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can oldu.Ronaldo'nun transferi ile birlikte, gölgede kalan, Juventus'un bir diğer transferi Emre Can, Portekizli oyunucu hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda Emre Can, "Kariyerim boyunca bir sürü Dünya çapında başarılı oyuncuyla oynadım, ama Ronaldo hepsinden farklı bir seviyede. O futbol tarihine iz bırakmış bir oyuncu. Juventus zaten çok güçlü bir takım, Cristiano'da geldiği her takımı üst seviyeye taşır. O çok özel bir yetenek, seneye onunla aynı takımda olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerinde bulundu.