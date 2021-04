Emre Belözoğlu: 'Şampiyonluğu çok istiyoruz'

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



ÇOK POZİSYONA GİRDİK



Mutluyum kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum. İkinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. 70'e kadar maçı net taşıdık. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar, bana verilen görevin sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum. Sezonun en çok pozisyonuna girdiğimiz maçını oynadık. İkinci yarıda da 3-4 pozisyon var



ÇOK ZOR RAKİP



Kolay değil. Kasımpaşa için de zor maç. Beşiktaş'ı, Trabzon'u yendiler. İyi bir takım Kasımpaşa.



4 GÜNÜMÜZ VAR



Oturacağız konuşacağız arkadaşlarla. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık diye konuşacağız. Artık her maç final, her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu baskı oluşturuyor ancak bundan rahatsız değiliz. 4 gün süremiz var ve çok önemli bir maça gideceğiz."



ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ



Fenerbahçe, kurulduğu günden bu yana bu baskıyı hissetti. Baskıdan rahatsız değiiz. Şampiyonluğu istiyoruz, arzuluyoruz. Sonuna kadar gideceğiz.



100 DAKİKA OYNADIK



Önümüzde daha çok geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyun kesinlikle gelişti. Topun bizde kalmasından oyuncular memnun. Gerçekçi olmamız lazım. Her anını doğru oynamamız lazım. Bu oyun, savunulması zor bir oyun. Oyuncularımın 100 dakikalık mücadeleleri için tebrik ediyorum. Zor maçlarımız var. Hepsini kazanmak için oynayacağız.



25 DEĞERLİ FUTBOLCUM VAR



25 değerli oyuncum var, hepsine ihtiyacım var. 3 gün sonra oynayacağımız önemli bir maç var, o yüzden değişiklikler de yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz biriz. 25 değerli oyuncum var. Hepsi önemli ve değerli.



HERKESE İHTİYACIMIZ VAR



Şampiyonluk yolunda 5 dakika oynayacak bir oyuncuya bile ihtiyaç var. Bunun tecrübesine sahibiz. Kazanırken neleri geliştirmemiz gerekir, ben böyle bakıyorum. Oturup konuşacağız.



MESUT ÖZİL NE ZAMAN DÖNÜYOR?



Mesut, geçen hafta antrenmanlara başladı. 5-6 antrenman yaptı. Kasığında ağrı hissetti. 2 gün çalıştı diye düşünmedik. Kendisiyle konuştuk. Önümüzdeki maçlarda düşüneceğiz. Mesut çok önemli oyuncu, ihtiyacımız var.