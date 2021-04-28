Emre Akbaba: "Şampiyon olursak hatırlanacak"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, Konyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba: 'Şampiyon olursak hatırlanacak'
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28 Nisan 2021 22:37
Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Emre Akbaba maçın ardından açıklamalarda bulundu

6'da 6 parolası belirlediklerini söyleyen sarı - kırmızılı futbolcu, "Gol attığım için çok mutluyum. Trabzonspor maçıyla birlikte bir ivme yakaladık. Parola belirledik, 6'da 6 diye. 2 maçı aldık, 4 maç kaldı. Kalan maçları almak için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Şampiyon olmaları halinde gollerinin hatırlanacağını söyleyen Akbaba, "Çok mutluyum. Şampiyon olursak bu goller hep hatırlanacak. İnşallah oluruz da bu goller hep hatırlanır." dedi.



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