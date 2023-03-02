Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, artık MVP ödülünü umursamadığını ve tek odağının şampiyonluk olduğunu belirtti.



Son iki sezonda MVP tipi rakamlar ortaya koymasına rağmen bu ödülü iki kez Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'e kaptıran Kamerunlu yıldız, geçmişte bu ödülü alamadığına dair hayal kırıklığını birkaç kez dile getirmiş olsa da, FOX Sports'tan Melissa Rohlin'e yaptığı açıklamada artık odak noktasını şampiyonluğa çevirdiğni söyledi:



"Kontrol edebildiğim tek şey, şampiyonluk yolunda verdiğim emek. Ve hak ettiğim saygıyı yalnızca bu şekilde kazanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden tüm odak noktam budur. MVP tartışmaları artık benim için önemli değil. Sadece saygı görmek istiyorum. Rekabetçi bir adamım ve gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan bahsedilirken benim de adımın geçmesini istiyorum.



Bunun için tabii ki ödüllere ve şampiyonluklara falan ihtiyacınız var, bunu biliyorum. Lakin maalesef bireysel ödüllerin kime gideceğini ben karar veremiyorum.



Son iki ya da üç yıldır aynı durumda olduğum için, artık zihniyetim 'Eh, tamam, artık sadece kontrolünde olanlara odaklan' olarak değişti. Ve olur da ödülü kazanırsam, ne ala. Ama şampiyonluk kazanırsam, bu her şeyden daha iyi olur."



Embiid ve Sixers, 40-21 ile Doğu Konferansı'nın en iyi üçüncü derecesine sahip.





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