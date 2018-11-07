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Eljif Elmas'tan büyük atak! Değeri arttı!

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Eljif Elmas, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansın ardından değerini arttırdı.

Kaynak: Sözcü
Eljif Elmas'tan büyük atak! Değeri arttı!
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07 Kasım 2018 12:14
Fenerbahçe'de bu sezon düzenli olarak forma giyen Eljif Elmas yükselen performansıyla değerini arttırdı.

Sarı lacivertli takımın Makedon genç yıldızı, forma ve kalitesi ile Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözlemcilerinin takibi altında yer alıyor.

Sezon başında piyasa değeri 500 bin olan Elmas'ın değeri, transfermarkt'a göre 3 ayda 5 kat artarak 2,5 milyon euroya çıktı.

2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldızın Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli bir yer tutması bekleniyor.

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