Almanya 1. Bundesliga'nın 3. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Schüco Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü 22. dakikada Jens Hauge attı. Arminia adına beraberlik golü 87. dakikada Patrick Wimmer'den geldi.



Eintracht Frankfurt'ta son antrenmanı transfer isteği nedeniyle boykot eden Filip Kostic maç kadrosunda da yer almadı.



Bu sonucun ardından Bielefeld 3 maçta 3 beraberlikle 3 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 2 puanda kaldı.



Arminia Bielefeld bir sonraki lig maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.



