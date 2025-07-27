EGO Spor, Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu

EGO Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.
Başkent Sofya'daki organizasyonda yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını yenen EGO Spor, finale yükseldi.
Final maçını kazanan BK Vilnius (Litvanya) şampiyon olurken, EGO Spor ikinciliği elde etti. Thiais Tigers ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Başkent Sofya'daki organizasyonda yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını yenen EGO Spor, finale yükseldi.
Final maçını kazanan BK Vilnius (Litvanya) şampiyon olurken, EGO Spor ikinciliği elde etti. Thiais Tigers ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.