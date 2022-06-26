"EFECAN, GALATASARAY'DA OLMAYI HAK EDİYOR"

"MİLLİ TAKIM SÜRECİ ONA ÖZGÜVEN KAZANDIRDI"

"FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE GALATASARAY..."

"TÜRKİYE'DE 1 NUMARALI İSİM UĞURCAN ÇAKIR'DIR"

HAYDAR YILMAZ FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca, transferde Galatasaray ile anılıyor. Karaca'nın Alanyaspor'da kaptanlığını yapan Haydar Yılmaz, eski takım arkadaşıyla ilgili konuştu., Efecan'ın Galatasaray'a damga vuran isimlerden biri olacağı görüşünde.Alanyaspor'un eski kaptanı Haydar Yılmaz, "Efecan Karaca gittiği her takımda başarılı olur. Galatasaray'da da oynar. Ekstra bir özgüvene sahip artık. Ayrıca Emre Akbaba ile de araları çok iyidir. Onlar birbirine Galatasaray'da destek çıkarlar. Kampta da oda arkadaşları olurlar. Bu da performansına etki eder. Efecan Karaca oraları hak ediyor. Bence tam zamanı" diye konuştu.Efecan Karaca'nın özellikle A Milli Takım ile birlikte özgüven konusunda da yükselişe geçtiğini belirten Haydar Yılmaz, "Hem de ne özgüven kazandı. Hem sosyal hem de saha içinde özgüven kazandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bu futboluna yansımış durumda. En büyük artısı bu ligde hep var olması ve büyük takımlardan teklif alması. Milli Takım ona çok büyük fayda sağladı" açıklamasını yaptı.Alanyasporlu futbolcunun eski kaptanı, Efecan Karaca'ya teklif yapan kulüpleri de açıkladı. Haydar Yılmaz, "Geçen sezon Fenerbahçe, ondan önceki sezon Trabzonspor istedi. Bu sene de Galatasaray istiyor. Bu durum zaten onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Efecan, şayet transfer olursa Galatasaray'a damga vurur" dedi.Türk futbolunda son dönemlerde iyi kalecilerin olduğunu anlatan Alanyaspor'un unutulmaz kalecisi, "Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır büyük takım oyuncuları. Bu oyunculara ne kadar bonservis bedeli belirlenir bilemem. Uğurcan bence şu anda Türkiye'de 1 numara olan isimdir. Kendisini zaten çok belli ediyor. Atan ve tutan önemlidir. Trabzonspor'a şampiyonlukta büyük katkı sağladı. Altay da çok kaliteli bir kaleci. Ersin Destanoğlu da keza değerli bir kaleci. Beşiktaş kalesini korumak öyle kolay değildir. Kurtardığı penaltılar, baskılı bir ortamda oynaması... Onun da Altay ve Uğurcan'dan aşağı kalır yanı yok" ifadelerini kullandı.TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen 38 yaşındaki Haydar Yılmaz, geleceği hakkında ise "2 sene daha alt liglerde oynamak istiyorum. Fiziğim müsaade ettiği sürece oynamak istiyorum. Bunu isterken de tabii ki aile ortamı olan bir kulübü arzu ediyorum. Şampiyonluğu Allah bize nasip etti. Kalecilik görevim bittikten sonra antrenörlük olabilir. Hakkımıza hayırlı olsun. Henüz futbolu bırakmadım" diyerek sözlerini tamamladı.