Eddie Newton, Elneny transferi için devreye girdi

Trabzonspor'un teknik patronu Eddie Newton, İngiltere döneminden de yakından tanıdığı Muhamed Elneny'yi takımında görmeyi çok istiyor. Mısırlı yıldız ile bizzat görüşen genç çalıştırıcı, başarılı orta saha oyuncusunu ikna etmeye çalışıyor

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Eddie Newton, Elneny transferi için devreye girdi
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09 Ağustos 2020 12:11
Trabzonspor'un orta sahaya yapacağı takviyeler, kadro kalitesinin artırılması açısından çok önemli. Mikel ile pandemi sürecinde yollarını ayıran, kiralık kontratı biten Ndiaye'ye veda eden Trabzonspor'da, Sosa'nın durumu ise belirsiz. Karadeniz ekibi, merkeze en az 2 transfer gerçekleştirecek. Öncelik verilen isim; Muhammed Elneny. Beşiktaş da geçen sezon kiralık oynattığı Elneny'yi takımda tutmak isterken, ibre şu anda Fırtına'yı gösteriyor.

Oyuncunun yıllık ücreti için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Trabzonspor, Arsenal cephesini de yokladı. İngiliz devi, Elneny'yi kiralamaya sıcak. Burada önemli olan nokta Mısırlı futbolcuyu ikna etmek.

Bu doğrultuda bizzat teknik direktör Eddie Newton devreye girdi. Uzun yıllar Chelsea'de çalışan başarılı hoca, yakından tanıdığı Elneny için temaslarda bulunuyor.




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