Atlanta Hawks forması giyen Dyson Daniels, 2024–25 sezonunun "Most Improved Player" (Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu) ödülünün sahibi oldu.



NBA'den yapılan açıklamaya göre Avustralyalı guard, bu prestijli ödül için Detroit Pistons'tan Cade Cunningham ve LA Clippers'tan Ivica Zubac'ı geride bıraktı. Daniels, toplamda 44 birincilik oyu alırken, Zubac 23, Cunningham ise 15 oyda kaldı.



Daniels bu sezon 14.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla kariyer rekorları kırdı. Bununla birlikte, 3.0 top çalma ortalamasıyla lig lideri oldu. Sezon boyunca 229 top çalma ile bu alanda rakiplerine büyük fark attı. En yakın rakibi Shai Gilgeous-Alexander'dan tam 98 fazla top çaldı. "The Great Barrier Thief" lakabıyla anılan Daniels, aynı zamanda 443 topa müdahale ve maç başına 5.8 deflection istatistiğiyle de zirvede yer aldı.



NBA tarihinde 3+ top çalma ortalamasıyla MIP ödülünü kazanan ilk oyuncu, 1986 yılında ödülün ilk sahibi Alvin Robertson olmuştu. Daniels bu anlamda bir ilke daha imza attı.



İlk sezonunda Hawks formasıyla 76 maça çıkan Daniels, kariyerinde ilk kez tam zamanlı bir ilk beş oyuncusu olarak ortalama 33.6 dakika süre aldı. Şut yüzdeleri de dikkat çekiciydi: %49.3 saha içi, %34 üçlük isabeti.



Daniels, bu ödülü kazanan Atlanta Hawks tarihindeki ikinci isim oldu. Daha önce 1997–98 sezonunda Alan Henderson bu ödüle layık görülmüştü.



