Düzcespor'da 2. Lig heyecanı!

TFF 3. Lig'de Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, kenti coşkuya boğdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Düzcespor'da 2. Lig heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2022 20:05
TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bitexen Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, taraftarlarca kentte coşkuyla kutlandı.

Araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk turu atan Düzcesporlu taraftarlar, daha sonra Anıtpark Meydanı'nda toplanarak marşlar eşliğinde kutlama yaptı.

Meşale ve bayraklarla şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, TFF 2. Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.

Emniyet ekipleri de kutlamalar sırasında güvenlik önlemi aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ