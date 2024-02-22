Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, NBA'in yeni genişleme takımları arasında Seattle'ın da yer alacağı konusunda inancını dile getirdi.



Kariyerine Seattle SuperSonics'te başlamış olan Durant'e, iş ortağı Rich Kleiman ile yaptığı röportajda şehirdeki potansiyel genişleme takımının bir parçası olmak isteyip istemediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Hiç şüphesiz. Ben bu takımın NBA'de ikonik bir marka olduğunu ve Seattle'daki basketbol pazarının bir NBA takımının yaratacağı etkiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum."



NBA başkanı Adam Silver, ligin yeni takımlar eklemekle ilgilendiğini ancak genişleme için bir çizelge belirlemediğini belirtmişti. Durant, bu gerçekleşirse Seattle'ın yeni bir takıma sahip olacak şehirler arasında olacağından emin:



"Seattle'ın döneceğine ve ligdeki genişlemenin bir parçası olacağına inanıyorum. Eğer bu gerçekleşirse, takıma bu yolda rehberlik etmeyi kesinlikle çok isterim. Emekli olduğumda tabii ki. Hayalim gerçekleşmiş olur."



Durant, çaylak yılında Seattle SuperSonics formasıyla çıktığı 80 maçta 20,3 sayı, 4,4 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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