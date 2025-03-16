Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda final etabı başladı

Türkiye'nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte gerçekleştiriliyor. Dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün organizasyonda final etapları koşulmaya başlandı.



Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor.



Organizasyonun final etabında 16'sı erkek, 9'u kadın olmak üzere 25 sporcu start aldı. Yarışta erkeklerde; Elias Ishoel (Norveç), Topi Rinne (Finlandiya), Mille Anderson (İsveç), Juuso Ylipahkla (Finlandiya), Jesse Kirchemeyer (ABD), Linus Aberg (İsveç), Tore Gustavson (Norveç), Michele Donazzan (İtalya), Aki Pihlaja (Finlanya), Martin Johansson (İsveç), Aleksi Juntunen (Finlandiya), Robert Lunden (Norveç), Hakon Berge (Norveç), Ole-Herman Sjogren (Norveç), Kristoffer Holm (Norveç), Marco Galli (İtalya), kadınlarda; Tilde Karelius (İsveç), Wilma Jonsson (İsveç), Elise Jonsson (İsveç), Emma Laammanen (Finlandiya), Matide Hansson (İsveç),Saga Forsell (Finlandiya), Samantha Gillieron (İsviçre), Victoria Laine (Finlandiya), Kelly Collier (ABD) şampiyonluk mücadelesi veriyor.



