Dries Mertens'ten 5. gol!

Kayserispor'a penaltıdan gol atan Dries Mertens, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'ten 5. gol!
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15 Ocak 2024 23:15
Galatasaray'da Kayserispor karşısında fileleri havalandıran Dries Mertens, bu sezonki 5. golünü attı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.

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