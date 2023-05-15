Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Jordan Poole'a yumruk atmasının takım içinde "sezon boyu gerginlik yarattığı" iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Green'in sezon öncesindeki bir antrenmanı sırasında Poole'a yumruk atmasının ardından, Warriors'ın şampiyonluk çekirdeği ve genç oyuncular arasındaki sezon boyu süren bir gerilim yaşandığını söyledi.



Shelburne, Poole'un bu konuda hiç konuşmamasına rağmen, Golden State'in bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alamayan genç oyuncularının hayal kırıklıkları kadar, kendisinin duygularının da soyunma odasında çok iyi bilindiğini belirtti:



"O olaydan sonra insanlar değişti. Bir süre herkes şüpheci davrandı."



Ek olarak, Green'in yumruğunun sızdırılan videosunun yanı sıra ekibin soruşturmasının ardından ceza verilmemesinin organizasyon içinde güvensizliğe yol açtığı da bildirildi.



Poole bu hafta konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve olaydan sonra sezona "farklı bir olgunluk düzeyi" ile yaklaşması gerektiğini açıklamıştı:



"Önümüzde oynamamız gereken bir sezon vardı. Soyunma odasındaki bu adamlarla oynamak durumundaydım ve büyüklük bende kalsın istedim. Şunu net söyleyebilirim ki, böyle bir durumdan sonra olaya mantıklı yaklaşabilecek ve durumun büyüklüğünü anlayabilecek çok fazla insan yok."



Green, Klay Thompson ve Steph Curry'den oluşan veteran çekirdek, 2015'ten 2019'a kadar üç şampiyonluk kazanmış ve beş kez NBA Finallerine yükselmişti. Warriors'ın ayrıca 2022'de Poole'un bench ekibine liderlik ettiği dördüncü şampiyonluğunda 2021 Draftı'nda seçilen genç isimler Moses Moody ve Jonathan Kuminga minimum rol almışken, bu sezon rotasyonda net bir yere sahip olamamışlardı.



