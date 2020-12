"Dragic, Butler'ın kavgaya karışmasını birçok kez engelledi" iddiası

Miami Heat guardı Goran Dragic'in, takım arkadaşı Jimmy Butler'ın kavgaya karışmasını birçok kez engellediği ortaya çıktı.



Butler, galibiyeti her zaman rakibinden daha fazla istediği bilinen bir oyuncu ve bu, birçok durumda oldukça sinirlenmesine neden olabiliyor. 2019-20 sezonunda, Indiana Pacers forveti TJ Warren ile birden fazla kez atışan Butler, NBA Finallerinde Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard ile kavga etmeye çalışmış, ayrıca Milwaukee Bucks serisinde de Wesley Matthews'a karşı geri adım atmamıştı.



Ama bu durumlar kötüye gitmeden önce, kendisini sakinleştirmek için yanında her zaman Dragic vardı.



Sports Illustrated'dan Rohan Nadkarni, geçtiğimiz günlerde aralarındaki bu ilişki hakkında şunları kaleme aldı:



"Sezon boyunca defalarca Butler'ı kavga etmek istediğinde sakinleştirmesi gerektiğini söyleyen Dragic, takım arkadaşının yumuşak tarafının da kesinlikle farkında."



Sahada çok ciddi olmasına rağmen, saha dışında Butler'ın tamamen farklı bir kişi olduğu sosyal medyadan biliniyor. Sadece NBA'deki en komik oyunculardan biri değil, özellikle de takım arkadaşları söz konusu olduğunda oldukça sevecen bir isim.



Dragic, de kendisi hakkında aynı şeyleri düşünüyor:



"Sakatlandığımda, Jimmy her zaman beni kontrol ederdi. Birkaç gün sonra, 'Bu kadar yeter. Hadi odandan çıkalım, takılalım.' demişti. Bana sakatlıkların sporun bir parçası olduğunu söylüyordu. 'Olur böyle şeyler.' diyordu. Her zaman çok pozitif bir adamdır. Ona gerçekten minnettarım."