Dortmund'dan Erling Haaland açıklaması!

Borussia Dortmund Takım Koordinatörü Sebastian Kehl, takımın genç yıldızı Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kehl yaptığı açıklamada, "Tutarı herkes tarafından bilinen bir tazminat var ve bunun bir son tarihi var. Bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Oyuncu ile müzakerelerimiz devam ediyor. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok." dedi.



Yıldız oyuncu ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Kehl, "Haaland ile çok iyi ve güvene dayalı bir ilişkimiz var. Ne kadar erken karar verilirse bizim için o kadar iyi." ifadelerini kullandı.



Daha önce Erling Haaland'ın sözleşmesinde 75 milyon euroya serbest kalır maddesinin bulunduğu belirtilmişti.



Yıldız oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta, 25 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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