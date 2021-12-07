Donnarumma: 'Messi bir fenomen'

Paris Saint-Germain'de forma giyen Gianluigi Donnarumma, Canale 21'de yayınlananan bir programda açıklamalarda bulundu.



Kendisine Insigne ile olan arkadaşlığı hakkında soru sorulan genç eldiven, "Insigne? Lorenzo, harika bir arkadaştır. Onun tekrar bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



"PSG'DE ÇOK GÜZEL BİR ORTAM BULDUM"



Yaz transfer döneminde katıldığı Paris Saint-Germain ile ilgili konuşan Donnarumma, "PSG, mükemmel. Şehir çok güzel, takım da çok güçlü. Messi, çok iyi biri. Messi ile bu yıl tanıştım, o bir fenomen. Onun dışında takımdakiler iyi çocuklar. Akşam yemekleri düzenliyoruz ve birlikte yemek yiyoruz. PSG'de çok güzel bir ortam buldum, bunu beklemiyordum" dedi.



"FRANSA'DA DA İTALYAN ARKADAŞ BULDUM"



Napoli ve ülkesi hakkında soru yöneltilen başarılı file bekçisi, "Ülkemle inanılmaz iyi ilişkilerim var. Fırsat bulduğumda sürekli Napoli'ye ailemin yanına gidiyorum. Noel'de ülkeme geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Uzaklaşmak, kökenlerinizi kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Uzun yıllar İtalya'da kaldıktan sonra yurt dışında oynamak kolay değil. Ailemi özlüyorum ama Fransa'ya adapte oluyorum, burada da birçok İtalyan arkadaş buldum" şeklinde konuştu.





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